Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Einbruch in Einfamilienhaus

Offenburg (ots)

Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam und Mithilfe von Werkzeugen Zutritt über die Hintertür. Im Inneren wurden vier weitere Türen ebenfalls aufgehebelt und diverse Zimmer durchsucht, sowie ein Tresor entwendet. Durch Kriminaltechniker konnten vor Ort Spuren gesichert werden. /ti

