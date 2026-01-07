PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Einbruch in Wohnhaus

Offenburg (ots)

Über eine aufgebrochene Terassentür verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 25.12. und dem 06.01. Zugang zu einem Wohnhaus in der Fliederstraße. Nach Stand der Ermittlungen wurden zwei Schlüsseltresore aufgeflext und Schmuck entwendet. Durch Kriminaltechniker konnten vor Ort Spuren gesichert werden. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

