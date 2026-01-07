POL-OG: Loffenau - Einbruch in Wohnhaus
Offenburg (ots)
Über eine aufgebrochene Terassentür verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 25.12. und dem 06.01. Zugang zu einem Wohnhaus in der Fliederstraße. Nach Stand der Ermittlungen wurden zwei Schlüsseltresore aufgeflext und Schmuck entwendet. Durch Kriminaltechniker konnten vor Ort Spuren gesichert werden. /ti
