Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gewalttätige Auseinandersetzung

Baden-Baden (ots)

Ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskalierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, weshalb zwei Streifenwägen und ein Krankenwagen gegen 2 Uhr in eine Unterkunft "Im Rollfeld" kommen mussten. Zeugenaussagen zu Folge sei ein 31-jähriger Mann zu seinem 38-jährigen Nachbarn gegangen und soll ihn aufgefordert haben, leiser zu sein. Im Laufe des Streites soll der ältere der beiden ein Küchenmesser in die Hand genommen haben und sich vor den Anfang Dreißigjährigen aufgebaut haben. Der Jüngere soll, laut den Zeugen, daraufhin mit einem Topf auf den Kopf des bewaffneten Enddreißigers geschlagen haben und ihn leicht verletzt haben. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Beteiligte.

