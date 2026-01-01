Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bodnegg

Waldarbeiter schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:10 Uhr befand sich ein 54-jähriger Mann bei Waldarbeiten alleine in seinem privaten Wald bei Billen. Beim Fällen eines Baumes unter Zuhilfenahme eines Stahlseils und einer Winde an einem Traktor kam es dazu, dass sich das Stahlseil löste und dem Mann ins Gesicht schnellte. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen. Den Notruf konnte er noch selbstständig absetzen. Er erwartete die Rettungskräfte stark blutend und zwischenzeitlich von Ersthelfern betreut, im Waldstück. Zur weiteren medizinischen Behandlung seiner Verletzungen transportierte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Lebensgefahr bestand bei ihm nicht. Der Verkehrsunfallaufnahmedienst der Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Mit bisherigem Erkenntnisstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Bad Wurzach

Feuerwerkskörper verursacht Garagenbrand

Am Silvesterabend, gegen 19:15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle und er Polizei ein Garagenbrand in der Birkhahnstraße gemeldet. Der Feuerwehr gelang es vor Ort den entstehenden Brand der Fertiggarage umgehend zu löschen und somit auch das Übergreifen des Feuers auf das direkt angrenzende Wohnhaus zu verhindern. Das in der Garage geparkte Auto hatten die Besitzer selbstständig ins Freie und somit in Sicherheit vor dem Feuer gebracht. Der Polizei gegenüber schilderten die anwesenden Personen, dass eine gezündete Feuerwerksbatterie einen Querschläger fabrizierte und dieser in die betreffende, zu dieser Zeit offenstehende Garage flog. Hierdurch entstand der Brand, welcher nach ersten Schätzungen einen Schaden von ca. 30 000 Euro an der Garage und dem 1er BMW verursachte. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrlässiger Brandstiftung gegen einen 47-jährigen Mann ein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug, 5 Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten vor Ort.

Ravensburg

Abgebrannte Feuerwerksbatterie verursacht Brand eines Schuppens

In der Silvesternacht, gegen 00:50 Uhr kam es in der Ziegeleistraße, Südstadt zum Brand eines Holzschuppens, sowie dessen Inventar. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem Fensterscheiben und ein Briefkasten des nebenliegenden Gebäudes beschädigte und die Fassade eines angrenzenden Hotels verrußt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 7 000 Euro liegen. Die Polizei leitete Ermittlungen hinsichtlich einer fahrlässigen Brandstiftung ein. Vor Ort erlangte Erkenntnisse wiesen darauf, dass eine gebrauchte und im Schuppen gelagert Feuerwerksbatterie den Brand ausgelöst haben könnte.

Wangen im Allgäu

Geparkten BMW gestreift und abgehauen - Zeugensuche

Am Dienstag parkte die Geschädigte ihren 1er BMW von 12:30 - 13:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kellerbühlstraße 15. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekannter Täter den BMW an dessen vorderer rechten Ecke und verursachte so einen Schaden von ca. 1 500 Euro. Im Anschluss verließ der Täter die Örtlichkeit, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern oder diesen zu melden. Die Beschädigungen am BMW der 57-jährigen Geschädigten weisen auf einen Fahrradfahrer oder einen geschobenen Einkaufswagen oder ähnliches als Schadensverursacher hin. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07522/984-0 bittet um Zeugenhinweise zum Verursacher.

Weingarten

Brand auf Veranda wird schnell gelöscht

Am Neujahrsmorgen gegen 06:40 Uhr kam es zu einem Brandgeschehen in der Doggenriedstraße. Zunächst wurde der Rettungsleitstelle ein Gebäudebrand mitgeteilt. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf einer Veranda eine Gartenlounge in Brand geraten war. Da die Überdachung der Veranda das Übergreifen des Feuers auf das dahinterliegende Wohngebäude verhinderte, gelang es der Feuerwehr den Brand umgehend zu löschen. Nach jetzigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden an der Hausfassade, der Veranda, der Gartenlounge und der Verandaüberdachung wird auf 15 000 Euro geschätzt. Die Ursache der Brandentstehung ist bislang unbekannt.

