Überlingen

Flucht vor Polizei endet in einer Kollision mit einem Streifenwagen - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte von Gefährdungen

In der Silvesternacht endete die Flucht eines 35-jährigen vor der Polizei in einem Unfall. Gegen 23:10 Uhr entschied sich eine Streife des Polizeireviers Überlingen den Fahrer eines VW Polo zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Haltezeichen der Streife und flüchtete über die Frohsinnstraße in Richtung Nußdorfer Straße. In der Nußdorfer Straße in Richtung Nußdorf kam es durch den VW Polo zu einer möglichen Gefährdung des Gegenverkehrs und beinahe zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer. An der Ausfahrt des Kreisverkehrs Nußdorfer Straße / Alte Nußdorfer Straße fuhr der Flüchtende in einen dort absperrenden Streifenwagen. Durch die Kollision wurde der Polo von der Nußdorfer Straße abgewiesen und kam auf dem Askaniaweg zum Unfallendstand. Bei dem augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stehenden Fahrer wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein vor Ort sichergestellt. Am Polo entstand ein geschätzter Sachschaden von 5 000 Euro, am Streifenwagen von 50 000 Euro. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsunfallaufnahmedienst. Die Polizei bittet etwaige, durch die Fahrweise des Polo-Fahrers gefährdete Verkehrsteilnehmer sich beim Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 zu melden.

Meersburg

BMW nötigt Lkw-Fahrer - Zeugensuche

Am Dienstagmorgen, gegen 06:45 Uhr verständigte ein 50-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger die Polizei. Er gab an, von dem Fahrer eines BMW X3 mit FDS-Zulassung (Freudenstadt) auf der B31 von Uhldingen-Mühlhofen in Fahrtrichtung Meersburg, kurz vor Meersburg überholt und anschließend genötigt worden zu sein. Zum Geschehensablauf gab der Lkw-Fahrer an, dass er von dem BMW an einer unübersichtlichen Stelle überholt wurde und den Fahrer durch betätigen der Lichthupe auf die gefährliche Situation aufmerksam machen wollte. Der Fahrer des BMW soll hierauf bis zum Stillstand abgebremst und den Geschädigten somit zum Abbremsen und Ausweichen auf die Gegenfahrspur genötigt haben. Anschließend habe der BMW wieder beschleunigt und sei in Richtung Meersburg davongefahren. Das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 bittet um Zeugenhinweise zum Geschehensablauf.

