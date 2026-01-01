Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fahrzeugbrand in Sigmaringen: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

Sigmaringen (ots)

In der frühen Donnerstagnacht kam es in der Egon-Müller-Straße in Sigmaringen zu einem Fahrzeugbrand, der sich auf eine Garage und ein Wohnhaus ausdehnen drohte. Gegen 01:17 Uhr wurde die Polizei über den Brand alarmiert, der aus noch ungeklärten Gründen ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand ein Pkw-Audi bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten sich teilweise auch auf die Garage des angrenzenden Hauses ausgebreitet. Durch das schnelle und effektive Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus jedoch verhindert werden. Der Brand verursachte beim Pkw einen Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. An der Garage entstand ein Schaden von ungefähr 50.000.- Euro. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zu der Ursache des Brandes aufgenommen.

