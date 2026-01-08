PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verfolgungsfahrt, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Ein VW-Fahrer hat sich am Mittwoch einer Verkehrskontrolle in der Flugplatzstraße entzogen. Der Fahrzeugführer flüchtete mit rücksichtsloser Fahrweise und überhöhter Geschwindigkeit. Er überholte andere Verkehrsteilnehmer in der Raiffeisenstraße und gefährdete aufgrund seiner Fahrweise ein Kind in der Straße "Langenwinkel". Beim Einbiegen von der Straße "Im Weilersfeld" in die Pflugstraße touchierte der Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn den Bordstein, wodurch ein Reifen des Wagens beschädigt wurde. In Folge stellte er das beschädigte Auto auf einer Grünfläche in der Flugstraße ab und flüchtete zu Fuß hinter einen dortigen Schrebergarten, überquerte einen Bach und rannte in ein angrenzendes Wohngebiet. Trotz sofortiger Verfolgung durch Polizeibeamte konnte er dort nicht mehr angetroffen werden. Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen, die von dem Autofahrer bei riskanten Überholvorgängen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/ph

