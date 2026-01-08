PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - Auto überschlagen

Berghaupten (ots)

Am Mittwochabend gegen 23 Uhr fuhr ein VW-Fahrer auf der Straße "Bottenbach" bergab. Der 28-Jährige geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen, kam von der Fahrbahn ab und rutschte einen dortigen Hang hinunter. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem Auto befreien. Bei dem Unfall zog sich der 28-Jährige Verletzungen zu. Er wurde nach Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Wagen konnte im Anschluss durch einen Anwohner mit Hilfe eines Traktors geborgen werden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

