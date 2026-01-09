Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Rheinbischofsheim - Fahrzeugbrand, Hinweise erbeten

Rheinau, Rheinbischofsheim (ots)

Ein Fahrzeugbrand hat am Freitagmorgen in der Hauptstraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Anwohner meldeten gegen 3 Uhr zwei brennende Autos, die neben einem Wohnhaus abgestellt waren. Die beiden Fahrzeuge standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Das Feuer griff zeitweise auf das Dach des derzeit leerstehende Wohnhaus über. Ein vollständiger Brand des Gebäudes konnte jedoch verhindert werden. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Der entstandenen Sachschaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro beziffert. Nach bisherigen Ermittlungen hörten Zeugen unmittelbar vor dem Brandausbruch einen lauten "Knall". Die Beamten der Kriminalpolizei gehen derzeit von Brandstiftung aus und haben ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegengenommen.

/ph

