POL-OG: Baden-Baden - Senior sicher nach Hause gebracht - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Anfang der Woche wurde dem Polizeirevier Baden-Baden von einem abgängigen Rentner berichtet, welcher von seinem Pflegepersonal vermisst wird. Da keine näheren Bezugsorte des 84-Jährigen bekannt waren begaben sich zwei Streifen zunächst im Innenstadtbereich auf die Suche nach ihm. Durch einen Hinweis der Verkehrsbetriebe wurde die Suche nach kurzer Zeit auf den kompletten Revierbereich ausgebreitet. Drei Stunden nach Verschwinden des Seniors meldete sich ein weiteres Pflegeheim, dass bei ihnen eine ältere Person aufgetaucht sei. Der Gesuchte wurde daraufhin von einer Streife wieder zu seiner richtigen Wohnanschrift gebracht und den dortigen Pflegern wohlbehalten übergeben. /ti

