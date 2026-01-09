Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diebstahlserie an Pkw

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Seit dem 18.12.2025 kam es in der Offenburger Nord- und Südoststadt vermehrt zu Diebstählen an Pkw der gehobenen Klasse. Bevorzugt wurden hier Außenspiegelgläser, Scheinwerfer und Sensoren von Pkw der Marke Audi und BMW entwendet. Die Tatzeiten lagen überwiegend in den Nachtstunden, zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Die betroffenen Fahrzeuge waren alle auf öffentlichen Parkplätzen geparkt. Die Sachbearbeiter des Polizeireviers Offenburg bitten Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen oder zu den möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 21 - 2200 bei der Polizei zu melden. /vo

