Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Freitagnachmittag kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Badener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei soll gegen 13 Uhr ein weißer Renault einen geparkten roten Renault touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Eine bislang unbekannte Zeugin hat den Vorfall beobachtet und den Fahrzeughalter des geparkten Fahrzeugs darauf aufmerksam gemacht. Die unbekannte Zeugin oder weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter 07222 761-0 in Verbindung zu setzten.

/CAS

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-0
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

