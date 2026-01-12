Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wolfach (ots)

Eine randalierende Person in einer Asylunterkunft wurde der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen vor Ort befand sich der 30-jährige Bewohner im Außenbereich der Unterkunft. Nachdem er aufgefordert wurde in sein Zimmer zu gehen randalierte er erneut und wurde daraufhin zum Polizeirevier nach Haslach gebracht. Im Klinikum Wolfach sollte gegen Mittag die Gewahrsamsfähigkeit und die mögliche Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik geprüft werden. Während der ärztlichen Untersuchung griff der 30-Jährige die Polizeibeamten mit Faustschlägen an und wollte durch ein Fenster flüchten. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der der Angriff verhindert und die Person fixiert werden. Ein Beamter wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt. Im Anschluss wurde der Randalierer in eine Fachklinik gebracht. /vo

