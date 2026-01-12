PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Wolfach (ots)

Eine randalierende Person in einer Asylunterkunft wurde der Polizei am Sonntagmorgen gemeldet. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzungen vor Ort befand sich der 30-jährige Bewohner im Außenbereich der Unterkunft. Nachdem er aufgefordert wurde in sein Zimmer zu gehen randalierte er erneut und wurde daraufhin zum Polizeirevier nach Haslach gebracht. Im Klinikum Wolfach sollte gegen Mittag die Gewahrsamsfähigkeit und die mögliche Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik geprüft werden. Während der ärztlichen Untersuchung griff der 30-Jährige die Polizeibeamten mit Faustschlägen an und wollte durch ein Fenster flüchten. Durch den Einsatz von Pfefferspray konnte der der Angriff verhindert und die Person fixiert werden. Ein Beamter wurde durch einen Faustschlag leicht verletzt. Im Anschluss wurde der Randalierer in eine Fachklinik gebracht. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:04

    POL-OG: Offenburg - Nach Streit Schreckschusswaffe abgefeuert

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es auf einem Parkplatz in der Heinrich-Herz-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Gegen 2:20 Uhr wurde eine Dreiergruppe und ein weiterer Beteiligter aufgrund eines Streites aus einer naheliegenden Diskothek verwiesen. Die Personengruppe entfernte sich daraufhin in Richtung des Parkplatzes einer Fast-Food-Kette. Die bislang unbekannte Person ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 20:17

    POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz, Zeugen gesucht

    Rastatt (ots) - Am Freitagnachmittag kam es auf einem Supermarktparkplatz in der Badener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei soll gegen 13 Uhr ein weißer Renault einen geparkten roten Renault touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt haben. Eine bislang unbekannte Zeugin hat ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 10:42

    POL-OG: Forbach, B462 - Räumfahrzeug verunfallt

    Forbach, B462 (ots) - Nach heftigen Schneefällen am frühen Samstagmorgen kam es gegen 6 Uhr auf der B462 zu einem Verkehrsunfall mit einem Schneepflug. Im Bereich Kirschbaumwasen verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Gefährt. Dieses kam in der Folge von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinunter, überschlug sich und blieb schließlich an einer Hauswand liegen. Der 53-jährige Fahrer wurde leicht und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren