Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lautenbach - Glätteunfall

Lautenbach (ots)

Am Samstagnachmittag kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Unfall auf der B28 zwischen Oberkirch und Oppenau. Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in Richtung Oppenau, als das Fahrzeug kurz nach der Abfahrt Lautenbach ins Schleudern geriet. Nach Stand der Ermittlungen, war die unterschrittene Mindestprofiltiefe der beiden hinteren Winterreifen dabei die mögliche Ursache für den Kontrollverlust. Das Fahrzeug rutschte auf der schneebedeckten Fahrbahn und touchierte dabei die rechtsseitige Schutzplanke, bevor der PKW mit einem Andreaskreuz am dortigen Bahnübergang kollidierte. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 3.000 Euro. /ti

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell