POL-OG: Rheinmünster, Schwarzach - Polizeikontrollen
Rheinmünster, Schwarzach (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Hauptstraße in Schwarzach eine Kontrollstelle durch die Polizei betrieben. Vier Polizeibeamte kontrollierten dabei von 1:30 Uhr bis 3:30 Uhr insgesamt 45 Fahrzeuge und stellten dabei zwei Autofahrer fest, die unter Alkoholeinfluss zwischen 0,6 und 0,8 Promille standen. Beide müssen mit empfindlichen Bußgeldern und Fahrverboten rechnen. /ti
