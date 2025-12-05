Feuerwehr Dorsten

FW-Dorsten: Sieben Jahrzehnte Feuerwehrleidenschaft

Dorsten (ots)

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Dorsten wurden in diesem Jahr wieder zahlreiche Kameradinnen und Kameraden für ihre langjährige Treue ausgezeichnet. In der ersten Novemberwoche (03. November) kamen über 50 Jubilarinnen und Jubilare mit ihren Partnerinnen und Partnern im Treffpunkt Altstadt zusammen, um gemeinsam auf viele Jahre ehrenamtlichen Einsatz zurückzublicken.

Andreas Fischer, Leiter der Feuerwehr, eröffnete den Abend und dankte nicht nur den Kameradinnen und Kameraden, sondern vorweg auch den Angehörigen: "Es ist nicht selbstverständlich das Ehrenamt mitzutragen, dass einen unter Umständen auch selbst nachts weckt und wachhält. Deshalb danke ich allen Angehörigen, die das Ehrenamt in der Feuerwehr tagtäglich unterstützen." Auch Dr. Ann-Kathrin Besemann-Schulte, Fachbereichsleiterin beim Kreis Recklinghausen und Kreisbrandmeister Robert Gurk überbrachten ihre Glückwünsche und führten gemeinsam die Auszeichnungen durch. Bürgermeister Tobias Stockhoff betonte in seinem Grußwort den besonderen Charakter der diesjährigen Ehrungen: "Wenn Menschen über Jahrzehnte Verantwortung für andere übernehmen - vom jugendlichen Eintritt bis ins hohe Alter, dann ist das mehr als ein Ehrenamt. Die Feuerwehr verbindet über Generationen hinweg."

Die Spanne der diesjährigen Jubiläen reichte von 10 bis beeindruckenden 70 Jahren aktiver Feuerwehrzugehörigkeit. Damit würdigte die Stadt Dorsten nicht nur die junge Generation engagierter Einsatzkräfte, sondern auch die Kameraden, die seit vielen Jahrzehnten die Feuerwehr Dorsten geprägt haben. Besonders hervorgehoben wurde unter anderem Josef Steffen, der für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Er trat bereits Mitte der 1950er-Jahre in den Dienst ein.

Für einen feierlichen Abschluss sorgte die Verpflegungsabteilung des Löschzuges Hervest I, die mit einem kleinen Empfang zum gemütlichen Ausklang des Abends beitrug.

Geehrt wurden:

10 Jahre

Leonard Arentz Daniel Beckers Mathieu de Seixas Cerqueira Josephine Elwermann Bernd-Henning Feller Lukas Hinsken Sebastian Kuhlmann Mike Lüneberg Erik Mechlinski René Rebel Hannes Tillmann David Westermann Andriy Yaremchuk

25 Jahre

Stefan Dehling Patrick Drafz Benedikt Droste Peter Frerick Uwe Galonska Oliver Ipskamp Michael Musiolik Thomas Sprenger Michael Winkel

35 Jahre

Norbert Böge Markus Breil Thomas Hortmann Johannes Kemna Uwe Klatschek Andreas Kranich Norbert Mechlinski Alfred Trockel Matthias Vennemann Alfred Westhoff

40 Jahre

Wolfgang Eversmann Bernhard Fragemann

50 Jahre

Hans-Jürgen Bernhardt Ludger Krampe Bernhard Mast Heinrich Josef Sprenger Klaus Zendel

60 Jahre

Johannes Udo Börger Ludger Hinsken Georg Loessel Peter Meuser

70 Jahre

Josef Steffen

