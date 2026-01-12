PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Gefährliche Körperverletzung

Kippenheim (ots)

Nachdem am Sonntagnachmittag ein 64-jähriger Fahrzeuglenker seinen Pkw in der Schmieheimer Straße am Fahrbahnrand parken wollte, wurde dieser tätlich angegriffen. Beim Einparkvorgang stand ein 40-Jähriger Mann am Straßenrand und wurde vom Fahrzeuglenker durch das offene Fahrerfenster auf das EInparkmanöver angesprochen. Unvermittelt soll der Fußgänger daraufhin mit einem Pfefferspray in das Fahrzeuginnere gesprüht haben. Die Augen und Atemwege des Fahrers wurden hierbei stark gereizt. Über den Grund seines Verhaltens machte der 40-Jährige keine Angaben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. /vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

