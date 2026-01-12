Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt/Karlsruhe - Nach Pkw-Diebstahl vorläufig festgenommen

Rastatt/Karlsruhe (ots)

Vier Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren sollen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Gaststätte in der Murgstraße einem Gast seinen Fahrzeugschlüssel aus der Jackentasche entwendet haben. Im Anschluss sollen die vier auf einem nahegelegenem Parkplatz den Pkw des Bestohlenen gefunden, mit dem Schlüssel geöffnet und Richtung Norden davon gefahren sein. Als der Gast in den frühen Morgenstunden den Diebstahl seines Schlüssels und in der Folge auch seines Fahrzeugs feststellte, informierte er über Notruf die Polizei. Bei den Ermittlungen vor Ort konnte der Fahrzeugbesitzer seinen Pkw mittels einer Internetortung im Bereich Karlsruhe feststellen. Nach Alarmierung der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Durlach konnten diese die vier Personen im dortigen Bereich antreffen und vorläufig festnehmen. Der Atemalkoholtest beim 21-jährigen Fahrzeuglenker ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der gestohlene Pkw konnte am Folgetag dem Geschädigten ausgehändigt werden.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell