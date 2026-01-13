Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Vollsperrung nach Unfall

Nachtragsmeldung

Bühl (ots)

Nachdem die Unfallstelle zwischenzeitlich teilweise geräumt wurde, konnte die Vollsperrung der Südfahrbahn aufgehoben werden. Die Sperrung des linken Fahrstreifens wird allerdings aufgrund von Reinigungsarbeiten noch einige Stunden andauern.

/ya

Ursprungsmeldung vom 13.01.2026, 8.23 Uhr

Bühl, A5 - Vollsperrung nach Unfall

Nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Südfahrbahn der A5, kurz nach der Anschlussstelle Bühl, kam es zur Vollsperrungen der A5 zwischen Bühl und Achern. Gegen 6:15 Uhr kam es offenbar durch einen Fehler beim Fahrstreifenwechsel zum Unfall zwischen zwei Pkw, die in der Folge unter anderem auf der linken Spur zum Stehen kamen. Einhergehend mit einer starken Rauchentwicklung, fing eines der beteiligten Fahrzeuge Feuer, geriet in Vollbrand und machte den Einsatz der Feuerwehr notwendig. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern derzeit an. Hierfür ist die Fahrtrichtung Basel derzeit weiter gesperrt. Der sich derzeit auf 9 Kilometer angestaute Verkehr wird an der Anschlussstelle Bühl ausgeleitet. Eine kurzzeitig notwendige Sperrung der linken Spur der Nordfahrbahn (Richtung Karlsruhe) konnte wieder aufgehoben werden. Nach aktuellen Erkenntnissen wurden keine Fahrzeuginsassen verletzt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell