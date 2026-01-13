Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Gasaustritt in Werkhalle

Appenweier (ots)

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen trat am Dienstagmittag gegen 11 Uhr in einer Werkhalle in der Sandheimer Straße Gas aus. Ein Arbeiter wurde von einem Mitarbeiter am Boden liegend aufgefunden. Nach Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte und der Feuerwehr wurde der Hauptgashahn geschlossen und der Mann in ein Krankenhaus gebracht, um eine mögliche CO2-Vergiftung auszuschließen. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr gelüftet. Ursache dürfte nach momentanem Erkenntnisstand ein Leck in der Gasleitung oder ein Problem mit der Gasheizung sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell