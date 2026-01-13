PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Appenweier - Gasaustritt in Werkhalle

Appenweier (ots)

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen trat am Dienstagmittag gegen 11 Uhr in einer Werkhalle in der Sandheimer Straße Gas aus. Ein Arbeiter wurde von einem Mitarbeiter am Boden liegend aufgefunden. Nach Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte und der Feuerwehr wurde der Hauptgashahn geschlossen und der Mann in ein Krankenhaus gebracht, um eine mögliche CO2-Vergiftung auszuschließen. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr gelüftet. Ursache dürfte nach momentanem Erkenntnisstand ein Leck in der Gasleitung oder ein Problem mit der Gasheizung sein.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 13.01.2026 – 10:29

    POL-OG: Lahr, Kuhbach - Handfeste Streitigkeiten

    Lahr (ots) - Am frühen Montagabend kam es in der Hauptstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Ein anfängliches Streitgespräch eskalierte und endete mit einem 39-jährigen Leichtverletzten, der von mehreren gleichzeitig niedergeschlagen worden sein soll. Die untereinander bekannten Beteiligten sollen sich schon am Vortag in die Haare bekommen haben. Die Polizei ermittelt nun nach ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:28

    POL-OG: Iffezheim - Falscher Führerschein bei Drogenfahrt

    Iffezheim (ots) - Eine grenznahe Kontrolle an den Staustufen in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde einem 24-jährigem Opelfahrer zum Verhängnis. Bei der Überprüfung fielen neben einem verdächtig aussehenden, ausländischen Führerschein auch einige Ausfallerscheinungen des Autofahrers den Polizeibeamten auf. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen bestätigte sich der Verdacht der Fälschung des Führerscheins und ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:05

    POL-OG: Bühl, A5 - Vollsperrung nach Unfall / Nachtragsmeldung

    Bühl (ots) - Nachdem die Unfallstelle zwischenzeitlich teilweise geräumt wurde, konnte die Vollsperrung der Südfahrbahn aufgehoben werden. Die Sperrung des linken Fahrstreifens wird allerdings aufgrund von Reinigungsarbeiten noch einige Stunden andauern. /ya Ursprungsmeldung vom 13.01.2026, 8.23 Uhr Bühl, A5 - Vollsperrung nach Unfall Nach einem Unfall am Dienstagmorgen auf der Südfahrbahn der A5, kurz nach der ...

    mehr
