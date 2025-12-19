Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Wiesbaden - Polizei sucht Zeugen ++++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden Freudenberg

Freitag, 19.12.2025, 14:28 Uhr

(eh) Am Freitagnachmittag kam es in Wiesbaden zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen durch einen Einzelraser. Eine Zeugin meldete über Notruf die rasante Fahrweise des grauen Opel Zafira. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem Pkw demnach ausweichen, da er mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h in den Gegenverkehr geriet. Unter anderem musste auch eine Fahrradfahrerin in der Stielstraße anhalten, um ein riskantes Überholmanöver des Fahrzeugführers zu ermöglichen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrzeughalter angetroffen werden, dessen Fahrzeug und der Führerschein wurden sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 0611 345 -0 mit dem Regionalen Verkehrsdienst Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell