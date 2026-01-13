POL-OG: Rastatt - Mit Betäubungsmittel erwischt
Rastatt (ots)
Am Montagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt ein geparktes Fahrzeug mit laufendem Motor in Bahnhofnähe. Bereits beim Öffnen des Fensters fiel den Beamten der Geruch von Cannabis auf. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle des 21-jährigen VW-Fahrers wurden insgesamt circa 30 Gramm verschiedener Betäubungsmittel, sowie Rauschgiftkonsum und -Handels Utensilien gefunden. Der dem Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehende Beschuldigte erwartet jetzt mehrere Anzeigen. /ti
