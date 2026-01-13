PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mit Betäubungsmittel erwischt

Rastatt (ots)

Am Montagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt ein geparktes Fahrzeug mit laufendem Motor in Bahnhofnähe. Bereits beim Öffnen des Fensters fiel den Beamten der Geruch von Cannabis auf. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle des 21-jährigen VW-Fahrers wurden insgesamt circa 30 Gramm verschiedener Betäubungsmittel, sowie Rauschgiftkonsum und -Handels Utensilien gefunden. Der dem Anschein nach unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehende Beschuldigte erwartet jetzt mehrere Anzeigen. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 14:16

    POL-OG: Forbach, B462 - Räumfahrzeug verunfallt - Nachtragsmeldung

    Forbach (ots) - Der verunfallte Schneepflug soll am Dienstag, im Laufe des Tages, geborgen werden. Nach polizeilichen Erkenntnissen war der 53-Jährige private Unternehmer im Auftrag der Gemeinde Forbach mit Räumen der B462 beschäftigt, als sein Fahrzeug durch den starken Schneefall von der Straße abkam und einen Abhang hinunterrutschte. Der genaue Schaden am ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 12:09

    POL-OG: Appenweier - Gasaustritt in Werkhalle

    Appenweier (ots) - Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen trat am Dienstagmittag gegen 11 Uhr in einer Werkhalle in der Sandheimer Straße Gas aus. Ein Arbeiter wurde von einem Mitarbeiter am Boden liegend aufgefunden. Nach Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte und der Feuerwehr wurde der Hauptgashahn geschlossen und der Mann in ein Krankenhaus gebracht, um eine mögliche CO2-Vergiftung auszuschließen. Das Gebäude ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 10:29

    POL-OG: Lahr, Kuhbach - Handfeste Streitigkeiten

    Lahr (ots) - Am frühen Montagabend kam es in der Hauptstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Ein anfängliches Streitgespräch eskalierte und endete mit einem 39-jährigen Leichtverletzten, der von mehreren gleichzeitig niedergeschlagen worden sein soll. Die untereinander bekannten Beteiligten sollen sich schon am Vortag in die Haare bekommen haben. Die Polizei ermittelt nun nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren