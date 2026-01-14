PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Juweliergeschäft
Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am frühen Dienstagmorgen in einem Juweliergeschäft in der Kaiserallee. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen sollen mindestens vier Personen, gegen 03:50 Uhr, gewaltsam das Sicherheitsgitter hochgeschoben und im Anschluss die Haupteingangstür eingeschlagen haben. In der Folge wurden die verglasten Auslagen in den Verkaufsräumen eingeschlagen und der vorhandene Schmuck entwendet. Der Diebstahlschaden konnte bisher nicht genau beziffert werden. Die Täter sollen alle maskiert und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können, sollen sich bitte bei der Polizei in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 / 680 -0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

/vo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 09:02

    POL-OG: Gengenbach, B33 - Fahrbahn gesperrt / Nachtragsmeldung

    Gengenbach (ots) - Nach bisherigen polizeilichen Recherchen war der Fahrer des Ford gegen 7.30 Uhr vom Kinzigtal kommend in Richtung Offenburg unterwegs, als er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Smart. Der Kleinwagen wurde von der Fahrbahn geschleudert, bis er in einem angrenzenden Graben zum Liegen kam. Die darin ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 07:59

    POL-OG: Gengenbach, B33 - Fahrbahn gesperrt

    Gengenbach (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls am heutigen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße Höhe Fußbach ist die Fahrbahn aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich eine Kollision zwischen einem Transit und einem Smart. Der genaue Unfallhergang wird aktuell ermittelt. Helfer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort. /ya Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 16:08

    POL-OG: Rastatt - Mit Betäubungsmittel erwischt

    Rastatt (ots) - Am Montagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Rastatt ein geparktes Fahrzeug mit laufendem Motor in Bahnhofnähe. Bereits beim Öffnen des Fensters fiel den Beamten der Geruch von Cannabis auf. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle des 21-jährigen VW-Fahrers wurden insgesamt circa 30 Gramm verschiedener Betäubungsmittel, sowie Rauschgiftkonsum und -Handels Utensilien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren