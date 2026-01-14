Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruch in Juweliergeschäft

Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am frühen Dienstagmorgen in einem Juweliergeschäft in der Kaiserallee. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen sollen mindestens vier Personen, gegen 03:50 Uhr, gewaltsam das Sicherheitsgitter hochgeschoben und im Anschluss die Haupteingangstür eingeschlagen haben. In der Folge wurden die verglasten Auslagen in den Verkaufsräumen eingeschlagen und der vorhandene Schmuck entwendet. Der Diebstahlschaden konnte bisher nicht genau beziffert werden. Die Täter sollen alle maskiert und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen die Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern geben können, sollen sich bitte bei der Polizei in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 / 680 -0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

