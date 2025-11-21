PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Sümmern

Iserlohn (ots)

Unbekannte Täter sind gestern zwischen 16.15-18.45 Uhr an der Uhlenburg in Sümmern eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten das Innere, die Kripo ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 08:01

    POL-MK: Festnahme nach Diebstahl

    Menden (ots) - Zwei Männer wollten gestern Beute in einem Supermarkt machen und düsten davon, die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest und stellte mögliches Diebesgut sicher. Gegen 17.30 Uhr wurden die Polizeibeamten zu einem Supermarkt an der Neuwerkstraße in Menden gerufen. Zwei Männer haben demnach einen Einkaufswagen voller Waren in insgesamt niedriger vierstelliger Höhe aus dem Laden geschafft. Als ein Zeuge dies bemerkte, rannten die beiden Unbekannten zu ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 07:03

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - 1. Messstelle Ort Lüdenscheid, Jahnstraße Zeit 20.11.2025, 17:20 Uhr bis 18:45 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 153 Verwarngeldbereich 9 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 49 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart Pkw Zulassungsbehörde MK ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 06:45

    POL-MK: Vermisstensuche in Frönsberg

    Hemer (ots) - Die Polizei sucht seit dem gestrigen Abend nach einer vermissten Frau. Sie wurde zuletzt von Mitarbeitern einer Klinik in Hemer-Frönsberg gesehen. Die Polizei geht aufgrund der Bekleidung, den niedrigen Temperaturen und den persönlichen Umständen der Vermissten von einer akuten Eigengefährdung aus. Die Gesuchte ist weiblich, 43 Jahre alt, 171 cm groß, schlank, hat braun Augen, braune Haare und ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren