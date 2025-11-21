Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in Sümmern
Iserlohn (ots)
Unbekannte Täter sind gestern zwischen 16.15-18.45 Uhr an der Uhlenburg in Sümmern eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten das Innere, die Kripo ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell