Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Diebstahl

Menden (ots)

Zwei Männer wollten gestern Beute in einem Supermarkt machen und düsten davon, die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest und stellte mögliches Diebesgut sicher. Gegen 17.30 Uhr wurden die Polizeibeamten zu einem Supermarkt an der Neuwerkstraße in Menden gerufen. Zwei Männer haben demnach einen Einkaufswagen voller Waren in insgesamt niedriger vierstelliger Höhe aus dem Laden geschafft. Als ein Zeuge dies bemerkte, rannten die beiden Unbekannten zu einem BMW und fuhren davon. Da ein Zeuge den Weg versperrte, fuhren sie gegen einen Zaun, um zu flüchten. Durch das abgelesene Kennzeichen konnte das Fahrzeug mit einer Person besetzt durch Einsatzkräfte an der Balver Straße gestoppt werden. Der 30 Jahre alte Fahrzeugführer wurde festgenommen, er hatte im Auto mehrere Müllsäcke voller möglichem Diebesgut aus anderen Taten. Das Auto inklusive der Gegenstände wurde sichergestellt, nun folgt ein Strafverfahren wegen des Diebstahls und der Unfallflucht. Hinweise zu dem zweiten Tatverdächtigen, der nicht mehr an dem BMW mit Oberhausener Kennzeichen angetroffen werden konnte, nimmt die Polizei Menden entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell