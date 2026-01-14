Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, B33 - Fahrbahn gesperrt

Nachtragsmeldung

Gengenbach (ots)

Nach bisherigen polizeilichen Recherchen war der Fahrer des Ford gegen 7.30 Uhr vom Kinzigtal kommend in Richtung Offenburg unterwegs, als er aus noch nicht abschließend geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Smart. Der Kleinwagen wurde von der Fahrbahn geschleudert, bis er in einem angrenzenden Graben zum Liegen kam. Die darin befindliche Frau wurde eingeklemmt und musste befreit werden. Der Transit kam mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Die befreite Autofahrerin trug bei dem Vorfall schwere Verletzungen davon. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Aktuell ist die Fahrbahn weiterhin gesperrt. Die Beamte der Verkehrspolizei übernehmen die weiteren Ermittlungen.

/ya

Ursprungsmeldung vom 14.04.2026, 8.08 Uhr

Gengenbach, B33 - Fahrbahn gesperrt

Aufgrund eines Verkehrsunfalls am heutigen Mittwochmorgen auf der Bundesstraße Höhe Fußbach ist die Fahrbahn aktuell in beide Richtungen voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich eine Kollision zwischen einem Transit und einem Smart. Der genaue Unfallhergang wird aktuell ermittelt. Helfer des Rettungsdienstes und der Feuerwehr sind ebenfalls vor Ort.

/ya

