POL-OG: Ettenheim - Geparktes Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Am Dienstagmittag kam es zwischen 14 Uhr und 14:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung auf einem Parkplatz bei der Festungsstraße. An einem roten Mini Cooper wurde an der Motorhaube ein Sachschaden von circa 800 Euro verursacht. Das Auto parkte ordnungsgemäß vor dem Fußweg "Bienlestraße" in der Nähe eins Fitnessstudios. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 beim Polizeirevier Lahr zu melden.

/ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

