Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einladung zum Pressetermin

Geseke (ots)

Die Kreispolizeibehörde Soest hat in dieser Woche die ersten neuen Streifenwagen erhalten. Die neuen Fahrzeuge sollen nun den Medien vorgestellt werden. Dazu lädt die Polizei für Montag, 19. Januar, um 10 Uhr zur Polizeiwache in Geseke (Mühlenstraße 11) ein.

Vor Ort wird der Abteilungsleiter der Polizei, Benjamin Aufdemkamp, einen Mercedes Vito symbolisch an den Wachleiter Nils Kerkhoff übergeben. Medienvertreter werden gebeten, sich kurz unter den bekannten Erreichbarkeiten zum Termin anzumelden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell