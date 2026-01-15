Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger erbeuten hochwertigen Goldschmuck

Möhnesee (ots)

Der Polizei wurde am Mittwoch (14. Januar) ein Betrugsfall gemeldet, der sich bereits am Dienstag (13. Januar) ereignete. Eine 88-jährige Frau aus Möhnesee erhielt an diesem Tag einen Anruf von einem Mann, der sich als Herr Fischer vom Bundeskriminalamt in Frankfurt ausgab. Er berichtete, dass aktuell Kriminelle unterwegs seien und deshalb die Wertgegenstände der Seniorin gesichert werden müssten.

Kurz nach dem Telefonat erschienen zwei vom Anrufer angekündigte vermeintliche BKA-Mitarbeiter an der Adresse der Frau in der Straße "Seeblick". Die beiden bislang unbekannten Männer ließen sich von der 88-Jährigen den Tresor öffnen und nahmen den darin enthaltenen Goldschmuck mit einem Wert im sechsstelligen Bereich heraus. Der Besitzerin sagten sie, dass sie diesen sichten und fotografieren und im Anschluss zurückbringen würden.

Zudem tätigten die Unbekannten gemeinsam mit dem Opfer eine Überweisung eines hohen vierstelligen Geldbetrags. Bevor die Täter das Haus der Seniorin verließen, übergab sie den Unbekannten nach Aufforderung noch zwei Bankkarten mitsamt der zugehörigen PINs. Damit hoben die Täter am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr in der Sparkasse in Körbecke sowie am Mittwoch gegen 0 Uhr an einem Geldautomaten an einer Tankstelle in Lohmar insgesamt einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag ab.

Die beiden Männer, die sie zu Hause aufsuchten, waren nach Angaben der 88-Jährigen etwa 20 bis 25 Jahre alt. Einer hatte krause schwarze Haare und einen Vollbart und war mit einer schwarz-weiß gemusterten Jacke bekleidet. Der andere hatte kurze schwarze Haare. Beide sprachen akzentfreies Hochdeutsch.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Die Polizei warnt: Legen Sie am besten direkt auf, wenn Unbekannte anrufen. Lassen Sie sich von Anrufern nicht unter Druck setzen. Geben Sie keine Auskünfte über persönliche und finanzielle Verhältnisse. Die Polizei und andere Sicherheitsbehörden erfragen solche Informationen niemals telefonisch. Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der der angebliche Mitarbeiter kommt. Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung und übergeben Sie auf keinen Fall Wertsachen an diese. Sollten Sie von Betrügern kontaktiert werden, informieren Sie umgehend die Polizei.

Ein letzter wichtiger Hinweis: Warnen Sie Angehörige, Bekannte oder Nachbarn! Sprechen Sie mit älteren Mitmenschen und klären Sie sie über die Maschen der Betrüger auf. (dg)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell