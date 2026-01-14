PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger
  • Bild-Infos
  • Download

Lippstadt (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach der 15-jährigen Emilia B. aus Lippstadt. Emilia B. wurde zuletzt am heutigen Morgen an ihrer Wohnanschrift in der Kampstraße gesehen. Die Vermisste hat eine schlanke Statur, lange blonde Haare und ist mit einem beigen Mantel, einer Jeans und Sneakern bekleidet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Emilia B. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 08:47

    POL-SO: 8-Jähriger bei Verkehrsunfall mit Flucht verletzt - Unfallverursacherin ermittelt

    Geseke (ots) - Am 13.01.26, gegen Mittag, kam es vor dem Kreisverkehr Bürener Straße / B1 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriger Junge aus Geseke leicht verletzt wurde. Eine 64-jährige Gesekerin missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt des jungen Radfahrers, der die Bürener Straße auf dem Radweg überqueren wollte. Es kam zu einem ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 08:04

    POL-SO: Mögliches verbotenes Rennen in Gewerbegebiet - Zeugen gesucht

    Lippstadt (ots) - Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstagabend (13. Januar) zwei auffällige Fahrzeuge aus dem Gewerbegebiet "Am Wasserturm" in Lippstadt. Demnach seien ein BMW und ein Mercedes gegen 22:15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Windmüllerstraße in Richtung Hagebaumarkt gefahren. Kurze Zeit später seien die beiden Fahrzeuge erneut ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 09:02

    POL-SO: Mülltonne in Brand gesetzt

    Werl (ots) - Am 10. Januar wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in die Wickeder Straße 2 gerufen. Auf dem dortigen ehemaligen Schulgelände war eine Restmülltonne vermutlich von bislang Unbekannten in Brand gesetzt worden. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren