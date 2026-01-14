Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mögliches verbotenes Rennen in Gewerbegebiet - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Dienstagabend (13. Januar) zwei auffällige Fahrzeuge aus dem Gewerbegebiet "Am Wasserturm" in Lippstadt. Demnach seien ein BMW und ein Mercedes gegen 22:15 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Windmüllerstraße in Richtung Hagebaumarkt gefahren. Kurze Zeit später seien die beiden Fahrzeuge erneut mit quietschenden Reifen und laut aufheulenden Motoren an ihm vorbeigefahren.

Beim Eintreffen der Polizei am Einsatzort standen die beiden gemeldeten Fahrzeuge mit laufendem Motor nebeneinander auf der Windmüllerstraße. Als die beiden Fahrer, zwei 19-Jährige aus Erwitte, den Streifenwagen sahen, parkten sie ihre Autos am Fahrbahnrand. Gegenüber den Beamten gaben die Männer, die sich beide noch in der Probezeit befinden, an, dass sie sich lediglich dort getroffen hätten und nicht zu schnell gefahren seien.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn wurden die Smartphones der beiden Fahrer sichergestellt. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell