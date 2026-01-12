Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste 13-jährige ist wieder da

Lippstadt (ots)

Die seit dem 10.01.2026 vermisste 13-jährige Anna Maria F. aus Lippstadt wurde am heutigen Abend durch Einsatzkräfte der Polizeiwache Lippstadt in Erwitte aufgegriffen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medienvertreter werden gebeten, die Bilder der Vermissten zu löschen.(RS)

