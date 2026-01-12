Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall - Verdacht auf verbotenes Rennen

Bild-Infos

Download

Lippstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hansastraße in Lippstadt wurden am Freitag (9. Januar) drei Personen verletzt. Es besteht der Verdacht eines verbotenen Rennens.

Ein 25-jähriger Mann aus Anröchte fuhr gegen 17:15 Uhr mit einem BMW M3 Competition auf der Hansastraße in Fahrtrichtung Bremer Straße. Laut Zeugenaussagen beschleunigte das Fahrzeug sehr stark und geriet daraufhin ins Schleudern. Der hochmotorisierte BMW kollidierte mit einem Baum und einer am Fahrbahnrand geparkten Mercedes A-Klasse und landete schließlich auf dem Dach.

Der 25-jährige Fahrer sowie die beiden weiteren Insassen, ein 23-Jähriger aus Diemelstadt und ein 26-Jähriger aus Anröchte, erlitten bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst transportierte die drei Männer in ein Krankenhaus.

Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Auch der Mercedes wurde stark beschädigt. Der Baum, mit dem der BMW kollidiert war, wurde durch die Kollision abgetrennt. Die Feuerwehr, die ebenfalls zur Unfallstelle alarmiert worden war, musste den abgetrennten Stamm kürzen.

Zur detaillierten Unfallaufnahme wurde ein VU-Team der Polizei Paderborn angefordert. Der BMW, der Führerschein des Fahrers sowie die Mobiltelefone und Oberbekleidung aller drei Fahrzeuginsassen wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell