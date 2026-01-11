Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Werl (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02:00 Uhr aufgrund eines ausgelösten Brandmelders zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße Taubenpöthen gerufen. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung ausgehend aus einer Wohnung im Obergeschoss festgestellt werden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr geöffnet. Im Wohnzimmer konnte ein kleiner Brand festgestellt werden. Der 59-Jährige Wohnungsinhaber konnte durch die Rettungskräfte im Schlafzimmer aufgefunden werden. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Gelsenkirchen geflogen. Die betreffende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten ihre Wohnungen nach Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr wieder aufsuchen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. (as)

