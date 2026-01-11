PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Werl (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02:00 Uhr aufgrund eines ausgelösten Brandmelders zu einem Mehrfamilienhaus in die Straße Taubenpöthen gerufen. Vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung ausgehend aus einer Wohnung im Obergeschoss festgestellt werden. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr geöffnet. Im Wohnzimmer konnte ein kleiner Brand festgestellt werden. Der 59-Jährige Wohnungsinhaber konnte durch die Rettungskräfte im Schlafzimmer aufgefunden werden. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Gelsenkirchen geflogen. Die betreffende Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten ihre Wohnungen nach Abschluss der Arbeiten der Feuerwehr wieder aufsuchen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen. (as)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 10:21

    POL-SO: Einbruch in Gaststätte

    Lippstadt (ots) - Am Samstag, den 10.01.2026, gegen 07:00 Uhr, nahm eine Zeugin einen akustischen Alarm außerhalb der Gaststätte wahr. Unmittelbar zuvor haben sich unbekannte Täter Zutritt über eine an das Gebäude angrenzende Garage in das Objekt verschafft, indem sie eine verschlossene Zwischentür gewaltsam geöffnet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus dem Schankraum der Gaststätte Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 07:47

    POL-SO: Einbruch in Baumarkt

    Lippetal (ots) - Die Polizei wurde in der Nacht zu Freitag (9. Januar) wegen eines Einbruchs in das Lippetaler Baucenter in der Diestedder Straße in Lippetal-Hertzfeld alarmiert. Da bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht auszuschließen war, dass sich die Täter möglicherweise noch im Gebäude befinden, wurde es zunächst umstellt und durchsucht. Im Baumarkt befanden sich zu dem Zeitpunkt aber keine Personen. Zwei bislang unbekannte Täter schlugen gegen 4:30 Uhr eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren