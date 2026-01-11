PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Lippstadt (ots)

Am Samstag, den 10.01.2026, gegen 07:00 Uhr, nahm eine Zeugin einen akustischen Alarm außerhalb der Gaststätte wahr. Unmittelbar zuvor haben sich unbekannte Täter Zutritt über eine an das Gebäude angrenzende Garage in das Objekt verschafft, indem sie eine verschlossene Zwischentür gewaltsam geöffnet haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde aus dem Schankraum der Gaststätte Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen. (as)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

