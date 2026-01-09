PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Baumarkt

Lippetal (ots)

Die Polizei wurde in der Nacht zu Freitag (9. Januar) wegen eines Einbruchs in das Lippetaler Baucenter in der Diestedder Straße in Lippetal-Hertzfeld alarmiert. Da bei Eintreffen der Einsatzkräfte nicht auszuschließen war, dass sich die Täter möglicherweise noch im Gebäude befinden, wurde es zunächst umstellt und durchsucht. Im Baumarkt befanden sich zu dem Zeitpunkt aber keine Personen.

Zwei bislang unbekannte Täter schlugen gegen 4:30 Uhr eine Seitentür ein, um in das Gebäude zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie eine unbekannte Menge an Zigaretten und Gartenwerkzeug. Die Klärung der konkreten Tatbeute ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Täter flüchteten mit einem Auto vom Tatort. Sie waren beide mit grauen Kapuzenjacken, grauen Jogginghosen und schwarzen Handschuhen bekleidet. Einer trug eine Stirnlampe und hatte ein Brecheisen in der Hand. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Umfeld des Tatorts brachte keinen Erfolg.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

