Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Seil über Fahrbahn gespannt - Polizei sucht weitere Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, kam es gegen kurz nach 10 Uhr am Bernhardbrunnen in Lippstadt zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Unbekannte spannten ein Seil über die Fahrbahn.

Eine Busfahrerin fuhr in das gespannte Seil ohne das es dabei riss. Aufmerksame Zeugen machten die Fahrerin rechtzeitig auf die Situation aufmerksam, sodass sie rechtzeitig anhalten konnte. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Zeugen beobachteten zuvor drei Mädchen im Bereich des Tatortes. Eine der Personen wird als auffällig korpulent beschrieben.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde am selben Tag eine 24-jährige, stadt- und polizeibekannte Frau am Bahnhof angetroffen. Sie war dort zunächst wegen Hausfriedensbruchs aufgefallen und erhielt einen Platzverweis. Nachdem sie kurz darauf erneut angetroffen wurde, wurde sie in Gewahrsam genommen. Die Frau war in Begleitung zweier Freundinnen unterwegs. Ob ein Zusammenhang mit dem Vorfall am Bernhardbrunnen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet weitere Zeugen, die am Donnerstagvormittag Beobachtungen im Bereich des Bernhardbrunnens gemacht haben oder Hinweise zu den beteiligten Personen geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Lippstadt unter 02941 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Veröffentlichung dieser Pressemeldung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

