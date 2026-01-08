Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung und Diebstahl im Christlichen Klinikum West in Soest

Soest (ots)

Am Mittwoch, 7. Januar 2026, gegen 23:30 Uhr, stellte ein Mitarbeiter des Christlichen Klinikums West in Soest bei dem Betreten eines Gebetsraumes zwei dort schlafende Männer fest.

Bei der Überprüfung des Raumes wurde festgestellt, dass die beiden Männer dort nicht nur übernachtet, sondern auch Süßigkeiten verzehrt und den Müll im Raum verteilt hatten. Zudem wurden mehrere Bilderrahmen beschädigt.

Nach ersten Erkenntnissen hatten sich die Tatverdächtigen zuvor unbefugt Zugang zu einem Büroraum verschafft und dort Blankorezepte sowie Blankoformulare entwendet. Außerdem fanden die Beamten noch reichlich Büromaterial bei den beiden.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen Mann aus Werl sowie einen 40-jährigen Mann aus Soest. Beide Personen standen deutlich unter Alkoholeinfluss.

Bei der ersten Befragung der beiden gab der 40-jährige an, dass er sich an nichts erinnern kann. Der 31-jährige wollte nur seinen Freund vom Klinikum abholen.

Die Männer erhielten einen Platzverweis für das Krankenhaus, dem sie nachkamen. Entsprechende Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung wurden gefertigt. Ob es sich bei dem entwendeten Büromaterial und Blankoformularen um einen Diebstahl oder einen Einbruch handelt, wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell