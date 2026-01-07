Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Soest (ots)

Bereits am 3. Dezember kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Ardeyweg, in Höhe der Ausfahrt des dortigen Schwimmbades. Eine 48-jährige Frau aus Soest verließ mit ihrem Skoda den Parkplatz des Bades und beabsichtigte auf den Ardeyweg einzubiegen. Zeitgleich fuhr von rechts kommend ein junger Mann mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung Paradieser Weg. Es kam zur Kollision, bei der der E-Scooter-Fahrer auf die Fahrbahn stürzte. Die Soesterin kam ihm sofort zu Hilfe, der Jugendliche gab jedoch an, unverletzt zu sein und verließ den Unfallort. Ein Personalienaustausch erfolgte daher nicht. Die Fahrerin meldete den Unfall jedoch vorsorglich im Nachgang der Polizei. Der Fahrer des E-Scooters kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 1,70 - 1,80 Metzer groß, 14-17 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jacke oder Mantel.

Das Verkehrskommissariat bittet nun den E-Scooter-Fahrer sowie Zeugen des Unfalles, sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei zu melden, oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

