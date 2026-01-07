PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht in Warstein - Zeugen gesucht

Warstein (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025, kam es in Warstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Die genaue Uhrzeit des Unfalls ist derzeit nicht bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Zum Horkamp", als er mit seinem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel fuhr und dabei ein Verkehrszeichen beschädigte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete in Richtung der Straße "Lanfer". Auf der weiteren Strecke verlor das Fahrzeug mehrere Fahrzeugteile.

Anhand der aufgefundenen Fahrzeugteile handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf Plus. Das Fahrzeug dürfte im vorderen Bereich erhebliche Beschädigungen aufweisen.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zu dem Verursacher geführt haben, bittet die Polizei nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Fahrzeug oder zu dessen Fahrer machen können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Warstein unter 02902 91000 oder auf jeder Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Warstein unter der bekannten Telefonnummer entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

