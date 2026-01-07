Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Telefonbetrüger haben mehrfach Erfolg

Lippstadt (ots)

Mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Lippstadt erhielten, wie bereits berichtet, am Dienstag (6. Januar) betrügerische Anrufe (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/6191166). In den meisten Fällen reagierten die Angerufenen genau richtig und beendeten das Gespräch, bevor es zu einem Schaden kommen konnte. Zum Teil hatten die Betrüger aber leider Erfolg.

Eine 86-Jährige erhielt gegen 12:10 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter, der ihr berichtete, dass es zu einer unrechtmäßigen Abbuchung von ihrem Konto gekommen sei. Er kündigte an, dass ein weiterer Mitarbeiter deshalb die zugehörige Karte bei ihr zu Hause in der Gartenstraße abholen würde. Kurz darauf erschien ein Mann, den die 86-Jährige folgendermaßen beschrieb:

- 30 bis 40 Jahre alt - schmale Statur - westeuropäischer Phänotyp - schwarze, volle Haare - dunkle Kleidung - sprach akzentfreies Hochdeutsch

Der bislang Unbekannte gab an, dass die Karte eingezogen werden müsse, und ging schließlich mit der Karte in unbekannte Richtung.

Gegen 13 Uhr wurde eine 83-Jährige, die in der Schützenstraße in Lipperode lebt, angerufen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine vermeintliche Bankmitarbeiterin, die ihr erklärte, dass ihre Karte wegen des Einbruchs in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen überprüft werden müsse. Kurze Zeit später klingelte ein Mann an der Tür, dem die Frau ihre Karte übergab. Sie beschrieb ihn wie folgt:

- 20 bis 30 Jahre alt - 1,85 bis 1,90 Meter groß - schlank - nordafrikanischer Phänotyp - hellbraunes Oberteil - braune Hose - helle Schuhe

Als der Mann in Richtung Osten davonging, wurde die 83-Jährige misstrauisch und informierte ihre Bank über den Vorfall, die die Karte umgehend sperrte. Daher kam es glücklicherweise nicht zu einem finanziellen Schaden.

Ein 91-Jähriger aus dem Kopernikusweg erhielt gegen 14:45 Uhr einen Anruf, in dem ein angeblicher Bankmitarbeiter ihn über eine unrechtmäßige Abbuchung von seinem Konto informierte. Zur Überprüfung solle er die zugehörige Karte mitsamt PIN an einen weiteren Mitarbeiter übergeben, der noch während des Telefonats vor seiner Tür stand. Dieser wurde folgendermaßen beschrieben:

- 20 bis 30 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - schlank - europäischer Phänotyp - kurze, dunkelblonde Haare

Mit der abgeholten Karte wurde gegen 15 Uhr eine Abbuchung an einem Automaten in der Sparkassen-Filiale an der Overhagener Straße getätigt. Auf Bildern aus der Videoüberwachung, die der Polizei vorliegen, ist ein Mann zu sehen, der mit einem beigefarbenen Hoodie mit großem, weißem "Pegador"-Aufdruck auf der Brust, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen bekleidet war und eine weiße FFP2-Maske im Gesicht trug.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen oder Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell