Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruchversuch in Parteibüro der Partei "Die Linke" in Soest

Soest (ots)

Am Montagabend, dem 5. Januar, kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Einbruchversuch in das Parteibüro der Partei "Die Linke" in der Ulricherstraße in Soest.

Unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. An der Eingangstür wurden deutliche Hebelmarken festgestellt. Zudem wurden zwei Fenster beschädigt. Ein Eindringen in das Gebäude gelang den Tätern nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht. Aufgrund des politischen Hintergrunds des Tatobjekts wurde der Staatsschutz in Dortmund über den Einbruchversuch in Kenntnis gesetzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im genannten Zeitraum nimmt die Polizei in Soest unter 02921 91000 oder auch jede andere Dienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell