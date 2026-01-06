PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte

Lippstadt-Cappel (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am 5. Januar zwischen 1 Uhr und 11:15 Uhr in eine Gaststätte in der Beckumer Straße ein. Wie der oder die Täter in das Restaurant eindrangen, ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen Bargeld im dreistelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummre 0241/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

