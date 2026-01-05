PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vekehrsunfallflucht in Lippstadt

Lippstadt (ots)

Am Montag (29. Dezember) ereignete sich zwischen 11:15 Uhr und 12:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des katholischen Krankenhauses an der Klosterstraße in Lippstadt. Ein grauer Cupra Leon wurde am hinteren linken Radkasten beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen orangenen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs. Aufgrund eines Regenschauers war dieser für die Halterin jedoch nicht mehr lesbar.

Das Verkehrskommissariat sucht nun nach dem Verursacher des Unfalls. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

