POL-SO: 19-Jähriger flüchtet nach Unfall - Verdacht auf Alkohol und Drogen
Möhnesee (ots)
Am Samstagabend (3. Januar) ereignete sich auf der Brückenstraße in Möhnesee-Körbecke ein Verkehrsunfall. Im Bereich der Einmündung zur Straße "Zum Börnigweg" geriet ein BMW aus bislang ungeklärter Ursache in Schleudern und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Fahrer flüchtete daraufhin von der Unfallstelle.
Weil ein Zeuge sich das Kennzeichen des Fahrzeugs notiert hatte, suchte die Polizei den Fahrer an seiner Wohnanschrift in Möhnesee auf. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass der 19-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben könnte. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
