Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Kindergarten

Welver (ots)

In der Zeit zwischen dem 19. Dezember, 14:45 Uhr und dem 2. Januar, 06:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Reiherstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam über einen Nebeneingang Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kindergartens und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Aus einem Büro wurde eine JBL-Musikbox entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922/91000 bei der Polizei zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell