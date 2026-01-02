Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Gaststätte - 16-Jähriger festgenommen

Lippstadt (ots)

Der Inhaber einer Gaststätte in der Straße "Am Kusel" in Lippstadt-Dedinghausen erhielt in der Nacht zu Mittwoch (31. Dezember) gegen 3:30 Uhr einen Alarm auf sein Handy. Die installierten Überwachungskameras hatten Bewegung im Gebäude registriert. Über die Bilder konnte der Mann dann einen Einbruch in seine Gaststätte beobachten, woraufhin er die Polizei alarmierte.

Die Beamten umstellten das Gebäude und entdeckten dabei ein aufgehebeltes Fenster, an dem kurz darauf ein maskierter Mann erschien. Der 16-Jährige aus Duisburg wurde vorläufig festgenommen.

Weil anhand der Überwachungsbilder nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich eine zweite Person in der Gaststätte befand, wurde das Gebäude mit einem Diensthund durchsucht. Dabei konnte jedoch keine weitere Person angetroffen werden. Eine Fahndung im Umfeld des Tatorts verlief ebenfalls negativ. Die zweite auf den Überwachungsbildern erkennbare Person war schlank und mit einer hellen Daunenjacke, einer hellen Hose, hellen Turnschuhen, einer dunklen Mütze, einem hellen Schal und dunklen Handschuhen bekleidet.

Der 16-Jährige gab vor Ort an, mit einem Fahrrad zum Tatort gefahren zu sein, das er zuvor am Bahnhof in Soest gestohlen habe. Dabei handelt es sich um ein graues Damenfahrrad der Marke Pegasus mit blauer Aufschrift, das die Polizei sicherstellte. Bislang ist nicht geklärt, wem das Fahrrad gehört. Die Eigentümerin oder der Eigentümer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941/91000 bei der Polizeiwache in Lippstadt zu melden.

Auch Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbruch oder dem mutmaßlich flüchtigen zweiten Täter machen können, sollen sich bitte dort oder bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell