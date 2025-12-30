Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand im Doppelhaus

Lippstadt-Lipperode (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02:07 Uhr zu einem Brandgeschehen in einer Doppelhaushälfte in der Martin-Hülsemann-Straße gerufen. Die im Obergeschoss schlafenden Hausbewohner wurden durch das Bellen ihres Hundes auf das Feuer aufmerksam und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. In der Küche im Erdgeschoss des Hauses war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Der 43-jährige Hausbewohner versuchte noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell