PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand im Doppelhaus

Lippstadt-Lipperode (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei gegen 02:07 Uhr zu einem Brandgeschehen in einer Doppelhaushälfte in der Martin-Hülsemann-Straße gerufen. Die im Obergeschoss schlafenden Hausbewohner wurden durch das Bellen ihres Hundes auf das Feuer aufmerksam und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. In der Küche im Erdgeschoss des Hauses war es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Der 43-jährige Hausbewohner versuchte noch vor Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 07:36

    POL-SO: Gartenbank in Brand geraten

    Lippetal-Oestinghausen (ots) - Am gestrigen Montagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei gegen 07:45 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Kayserstraße gerufen. Auf der Terrasse einer Wohnung im Erdgeschoss war aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenbank in Brand geraten. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, allerdings entstand an der Gebäudefassade und am Dach des Hauses Sachschaden. Verletzt wurde ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:05

    POL-SO: Mauer mit Hakenkreuzen beschmiert

    Soest (ots) - Ein Passant bemerkte am Freitagmorgen (26. Dezember) gegen 10:15 Uhr, dass eine Mauer an der Fahrradstraße zwischen Nottebohmweg und Ostenhellweg in Soest mit verfassungsungswidrigen Kennzeichen beschmiert wurden. An der Mauer befanden sich vier Hakenkreuze sowie der Schrifzug "OSSC", bei dem die Buchstaben "S" als SS-Runen dargestellt waren. Der Staatsschutz wurde informiert. Hinweise werden telefonisch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren