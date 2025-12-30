Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zigarettenautomat gesprengt

Lippstadt-Overhagen (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein Anwohner gegen 02:57 Uhr aus dem Schlaf gerissen und stellte fest, dass ein Zigarettenautomat im Nepomukweg, unmittelbar an der dortigen Bushaltestelle, von derzeit Unbekannten angegangen wurde. Der Automat hielt der Sprengung allerdings stand, so dass weder Bargeld noch Zigaretten entwendet werden konnten. Das Gehäuse des Automaten wurde jedoch durch den Druck der Sprengung stark beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell