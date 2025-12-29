PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mauer mit Hakenkreuzen beschmiert

Soest (ots)

Ein Passant bemerkte am Freitagmorgen (26. Dezember) gegen 10:15 Uhr, dass eine Mauer an der Fahrradstraße zwischen Nottebohmweg und Ostenhellweg in Soest mit verfassungsungswidrigen Kennzeichen beschmiert wurden. An der Mauer befanden sich vier Hakenkreuze sowie der Schrifzug "OSSC", bei dem die Buchstaben "S" als SS-Runen dargestellt waren.

Der Staatsschutz wurde informiert. Hinweise werden telefonisch unter 02921/91000 sowie bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 10:55

    POL-SO: Sitzbank auf Tischtennisplatte in Brand gesetzt

    Soest (ots) - Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am späten Freitagabend (26. Dezember) zu einem Spielplatz im Wohngebiet "Ardey" in Soest alarmiert. Dort hatten bislang unbekannte Täter kurz vor Mitternacht mutmaßlich zunächst eine Sitzbank auf eine Tischtennisplatte gestellt und diese im Anschluss in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Sowohl die Bank als auch die Tischtennisplatte wurden ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:34

    POL-SO: Containerbrand

    Lippstadt (ots) - Am 25. Dezember wurde ein Altkleidercontainer in der Bückeburger Straße von bislang Unbekannten in Brand gesetzt. Die gegen 18:15 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den brennenden Container zügig löschen. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei wurde offenbar ein brennender Gegenstand in den Container geworfen. Ein weiterer neben dem brennenden Container aufgestellter Altkleiderbehälter musste ebenfalls von der Feuerwehr geöffnet ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:31

    POL-SO: Bargeld aus Wohnung gestohlen

    Lippstadt (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in der Erwitter Straße in Lippstadt war in der Zeit zwischen Samstag (27. Dezember), 20 Uhr, und Sonntag (28. Dezember), 8:30 Uhr, Ziel eines Einbruchs. Die Tür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss wurde gewaltsam aufgebrochen. Aus der Wohnung wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren