Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mauer mit Hakenkreuzen beschmiert

Soest (ots)

Ein Passant bemerkte am Freitagmorgen (26. Dezember) gegen 10:15 Uhr, dass eine Mauer an der Fahrradstraße zwischen Nottebohmweg und Ostenhellweg in Soest mit verfassungsungswidrigen Kennzeichen beschmiert wurden. An der Mauer befanden sich vier Hakenkreuze sowie der Schrifzug "OSSC", bei dem die Buchstaben "S" als SS-Runen dargestellt waren.

Der Staatsschutz wurde informiert. Hinweise werden telefonisch unter 02921/91000 sowie bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

